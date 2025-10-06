Larrosa (Lleida) diu que s'actuarà amb "contundència" en la violació d'un pare a la seva filla

LLEIDA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha lamentat la presumpta agressió sexual d'un pare a la seva filla de 21 anys que es va produir diumenge a la matinada al centre de la ciutat, i ha assegurat que s'actuarà amb "contundència" davant aquests fets, informa en un comunicat l'Ajuntament aquest dilluns.
La Guàrdia Urbana va detenir el presumpte autor dels fets diumenge i ha quedat en llibertat aquest matí, tot i que el jutge li ha imposat una ordre d'allunyament de 200 metres i la prohibició de comunicar-se amb la víctima.
"Hem donat instruccions perquè es faci una anàlisi portes endins de la situació d'aquest nucli familiar i veure exactament per què s'ha arribat a aquest punt i de quina manera hem d'actuar", ha indicat l'alcalde.
Larrosa també ha traslladat la seva "condemna més rotunda" per aquests fets, ha expressat el seu suport a la víctima i a la seva família, i ha posat a la seva disposició tots els serveis municipals d'atenció i assessorament.
"La reflexió, si se'm permet, que faig és interpel·lar a tothom perquè estiguem sempre vigilants al que passa en el nostre entorn" ha conclòs.