Larrosa envia un missatge de "tranquil·litat" davant possibles aldarulls aquest dissabte a Lleida

LLEIDA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha traslladat amb representants dels cossos de seguretat de la ciutat un missatge de "tranquil·litat, calma i confiança" davant possibles disturbis aquest dissabte a la tarda impulsats pel grup 'Blocus'.
Larrosa s'ha reunit amb els comandaments de la Guàrdia Urbana de la ciutat i dels Mossos d'Esquadra per fer seguiment del dispositiu de seguretat desplegat des del divendres a la tarda a les zones comercials per "prevenir possibles aldarulls i actes vandàlics", ha informat l'Ajuntament de Lleida en un comunicat.
Els cossos policials treballen de forma coordinada per "garantir la seguretat, la convivència i la tranquil·litat tant de les persones que es desplacin a les zones comercials com dels comerciants".
El consistori, a més, manté una "coordinació permanent" amb les patronals i les associacions de comerciants per seguir l'evolució de la situació i garantir el normal desenvolupament de la seva activitat.
Les autoritats han remarcat sobre les 15.00 hores que la situació s'està desenvolupant "amb normalitat i d'acord amb el que estava previst".