L'arquebisbe de Tarragona respon a Vox: "Un xenòfob no pot ser un veritable cristià"

BARCELONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
L'arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarragonina, Joan Planellas, ha expressat aquest dimarts que està, a judici seu, fora de lloc vincular el catolicisme amb la xenofòbia: "Un xenòfob no pot ser un veritable cristià", ha dit en una entrevista en Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
"Podríem dir que més aviat poden utilitzar aquest filó catòlic, que són procatólicos, però en definitiva no ho són. Un xenòfob no pot ser un veritable cristià. I em sembla que ha de dir-se amb tota la contundència", ha dit en preguntar-li per les paraules del líder de Vox, Santiago Abascal, que va criticar la posició de l'estament després del seu suport a la comunitat musulmana per la moció aprovada a Jumella (Múrcia) que prohibeix els resos musulmans a instal·lacions esportives.
Abascal també va criticar el "silenci" de l'estament amb la política migratòria del Govern i va afirmar que aquest silenci podria venir, textualment, per les ajudes públiques que reben o pels casos de pederàstia que han tingut en el seu si.
Ha afirmat que les declaracions d'Abascal són, en paraules seves, absolutament contràries al pensament de l'Església Catòlica amb els migrants i ha afirmat que el tema de fons no és que siguin musulmans: "És la immigració. No els volem, però els necessitem quan el gran problema que tenim a nivell mundial és que la majoria de migrants són migrants forçats".
Ha defensat que la llibertat religiosa ja va ser fonamentada en el seu moment pel propi Concili Vaticà II: "I si no, que aquests senyors repassin el Concili Vaticà II".