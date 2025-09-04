Publicat 04/09/2025 13:39

L'arquebisbe de Tarragona lamenta que hi hagi qui "vol instrumentalitzar" a l'Església

Considera "un veritable genocidi" el que està ocorrent a Gaza

L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha lamentat aquest dijous que hi hagi qui "vol instrumentalitzar" a l'Església, en preguntar-se-li si partits com Vox i Aliança Catalana s'estan apoderant de la fe cristiana.

"Hi ha algú que vol instrumentalitzar a l'Església en un determinat sentit, que s'aprofita. És el que he dit abans del cristianisme a la carta, hi ha coses que li van bé i hi ha unes altres que no, i és llavors quan s'enfaden", ha dit en una entrevista a 'Ser Catalunya' recollida per Europa Press.

També ha afegit textualment que la relació que fan amb la fe cristiana és un parany i ha rebutjat el cristianisme a la carta: "Els postulats cristians tenen una globalitat. En aquest sentit, no puc fer un cristianisme a la carta. I massa sovint ens trobem amb un cristianisme a la carta".

Preguntat per les paraules del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre l'ONG Open Arms assegurant que s'havia de confiscar i enfonsar el seu vaixell, ha considerat obvia la resposta que s'ha de transmetre: "Afirmar el que s'ha afirmat s'ha de considerar una barbaritat".

Finalment, sobre la guerra d'Israel a Gaza, ha expressat que el que s'està vivint és una atrocitat i "un veritable genocidi", i que no hi ha paraules per definir el que està ocorrent, per la qual cosa ha demanat condemnar les morts absolutament innocents, en les seves paraules.

