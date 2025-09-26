L'arquebisbe de Tarragona aparta un sacerdot per abusos sexuals a un menor en els 90

TARRAGONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha apartat del ministeri un sacerdot després d'un procés penal canònic que l'ha declarat culpable d'haver comès abusos sexuals a un menor a principis dels anys 90 a Reus (Tarragona).
L'arquebisbat de Tarragona l'ha secularitzat i li ha imposat una multa econòmica en reparació pels danys causats, informa aquest divendres en un comunicat.
Aquesta decisió s'ha pres arran del procés penal canònic, ordenat pel Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, que es va engegar el febrer del 2024, després que l'arquebisbe tingués constància dels fets el setembre del 2022 i va dur a terme la preceptiva investigació prèvia, i després va traslladar l'expedient al Dicasteri.
Malgrat la prescripció dels fets ocorreguts, l'arquebisbe va considerar necessari sol·licitar al Vaticà la derogació d'aquesta prescripció, i el Dicasteri va ordenar la celebració d'un procés penal extrajudicial, que s'ha dut a terme en col·laboració amb el Tribunal de La Rota de la Nunciatura Apostòlica a Madrid.
L'arquebisbat ha assenyalat que, com que els fets han prescrit civilment d'acord amb l'article 131 del Codi Penal, ha esperat a la conclusió del procés per informar les autoritats civils de les actuacions realitzades i del resultat.
L'arquebisbat ha assenyalat que durant tot el procés ha acompanyat la víctima i li ha brindat suport i, un cop conclòs, l'arquebisbe Planellas li ha tornat a demanar perdó pels abusos que va patir.
L'arquebisbat de Tarragona ha reafirmat la condemna d'abús sexual, de poder i de consciència, especialment quan s'ha comès en l'àmbit de l'Església contra un menor, i convida a denunciar aquests fets a les autoritats civils i a l'Oficina de Prevenció i Protecció d'Abusos de l'arquebisbat.