L'arquebisbe de Tarragona: Amb algunes postures, hi ha partits que "poden anar en contra de l'Evangeli"

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha afirmat aquest dilluns que cal tenir "cura" amb algunes posicions amb les quals poden haver determinats partits polítics que poden anar en contra de l'Evangeli i ha assegurat que el 'no a la guerra' és propi de l'Evangeli, considerant que aquest no és ni de dretes ni d'esquerres.
Ho ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press en preguntar-li per les paraules del Papa Lleó XIV sobre els extremismes, davant de les quals Planellas ha recordat que el Pontífex no va fer referències polítiques encara que "suggereix" que s'ha d'anar amb compte amb determinats extremismes.
Ha assegurat que el 'no a la guerra' és de l'Evangeli --el qual considera que no és ni de dretes ni d'esquerres-- i que és la visió majoritària en el si de l'Església i ha expressat que en el conflicte a l'Iran el que interessa és el negoci: "Potser ho dic amb una mica de radicalitat. El negoci del petroli, i dels interessos econòmics i d'un govern, el dels EUA, dirigit per Trump".
Sobre la regularització de migrants, Planellas ha celebrat la mesura i ha criticat que hi ha "molta hipocresia" perquè com a societat no es vol als migrants però considera que se'ls necessita per sostenir una economia submergida, fent treballs mal pagats i molts d'ells sense seguretat social.
Preguntat per si la immigració serà un dels temes que el Papa tractarà en la seva visita de juny a Barcelona, ho ha afirmat i ha assenyalat que potser ho tractarà més els dos últims dies de la seva visita a Espanya: "No va a les Canàries a fer turisme! (riures) Estic molt esperançat amb el que pugui dir sobre la situació mundial, la crisi social... Sobre l'Evangeli com a llavor d'una manera de viure. Segur que farà una proposta en positiu".