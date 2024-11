L'arquebisbat de Barcelona afirma que coneixia una "queixa" el 2022 contra el sacerdot detingut

BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

L'arquebisbat de Barcelona ha informat aquest dissabte que tenia constància d'una "queixa" el 2022 contra el sacerdot detingut aquest dijous al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona per presumpta agressió sexual a un menor i a un major d'edat.

"Al març del 2022, s'havia rebut una queixa de J. P. contra J-A. P., que va ser atesa de manera circumstancial pel cardenal Omella. Sobre aquesta queixa, com que es tractar d'una relació entre majors d'edat, no hi va haver denúncia i es va tramitar com a assumpte moral", ha informat en un comunicat.

L'arquebisbat també ha explicitat que al setembre del 2024, la mateixa persona, J. P., es va posar en contacte amb l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que ho va dirigir al Servei d'Atenció a Víctimes d'Abusos (SAVA) de l'arquebisbat per "animar-lo a presentar una denúncia formal".

El SAVA va tornar a parlar amb J. P. per confirmar una visita presencial, però la va cancel·lar per un imprevist laboral, i el servei es va posar a disposició per establir una altra cita, encara que no va obtenir resposta malgrat tornar ha reiterar la seva predisposició.

El comunicat arriba després que la família del menor va informar la parròquia dels fets del 15 de novembre i aquest dijous es va comunicar un segon cas, arran del qual es va detenir el religiós.