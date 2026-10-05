L'arpista valenciana Noelia Cotuna guanya el Premi El Primer Palau 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
L'arpista valenciana Noelia Cotuna ha guanyat el 31è cicle de joves intèrprets El Primer Palau 2026, celebrat dissabte en format de marató de vuit concerts, informa aquest dilluns el Palau de la Música en un comunicat.
El jurat n'ha destacat la maduresa, solidesa i claredat del so i al Premi Primer Palau, dotat amb 5.000 euros pel patrocinador del cicle Mitsubishi, s'hi afegeix el Premi Catalunya Música que consisteix en l'enregistrament d'una maqueta professional amb un repertori triat per l'artista.
El jurat ha concedit un accèssit a la violinista madrilenya Patricia Cordero i a la soprano barcelonina Alba Valdivieso, el Premi de la Crítica ha estat per l'acordionista portuguesa Jéssica Reis i el Premi Joventuts Musicals de Catalunya per al pianista català Ot Ortega.