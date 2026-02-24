L'ARC presenta 6 projectes catalans al Premi Europeu de la Prevenció de Residus

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha presentat 6 projectes catalans a la dissetena edició del Premi Europeu de la Prevenció de Residus, guardó que es lliura en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.
En la categoria d'administracions, es presenten dos projectes: el de l'Ajuntament de Roquetes (Tarragona), que consisteix a reparar i reutilitzar els aparells que ja no es volen, i la de l'Ajuntament de Tarragona, titulada 'Mercat d'intercanvi', que vol implicar la població perquè intercanviï roba, llibres, joguines i altres objectes.
Quant a les associacions, es presenta la Fundació ECOTIC amb l'acció 'Reciclem, Reutilitzem, Ressonem', desenvolupada a la plaça del Sol de Barcelona, que consisteix a fer música amb objectes reciclats en un taller "obert i participatiu".
En la categoria d'institucions escolars, l'Institut Escola Castellterçol (Barcelona) també ha fet un mercat d'intercanvi, i també l'Institut Francesc Ribalta de Solsona (Lleida) amb el projecte 'Cinefórum Re-Endollats', que consisteix en la projecció d'un documental i el posterior debat sobre el reciclatge de residus.
La sisena proposta és la de la companyia Remolcs y Serveis Marítims SL, amb l'acció 'Tots els passos importen' en la categoria d'empreses, que aposta per la prevenció de residus en l'activitat portuària a través de la reutilització i reparació a petita escala, que ha evitat 5.000 quilos de residus.