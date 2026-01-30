L'ARC convoca 1 milió en ajuts per retirar l'amiant de cobertes malmeses per la calamarsa el 2025

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC), de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, ha convocat ajuts per valor d'1 milió d'euros destinats a la neteja, retirada, transport i tractament de residus de cobertes d'amiant que s'hagin fet malbé per les ultimes pedregades a les comarques del Ripollès, la Garrotxa (Girona) i l'Alt Urgell (Lleida).
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès dos informes per considerar les comarques on s'adreça aquesta convocatòria: un de la calamarsada de l'1 de juny del 2005 a les comarques del Ripollès i la Garrotxa, i l'altre de la pedregada del 19 d'agost del 2025 a la comarca de l'Alt Urgell, informa l'ARC en un comunicat aquest divendres.
L'objecte de la subvenció és fomentar la neteja, retirada, transport i tractament dels residus d'amiant, a més de cobrir les despeses econòmiques de les retirades ja efectuades de cobertes que continguin amiant que s'hagin fet malbé a causa d'aquests episodis, i el termini de presentació de sol·licituds és d'un mes des de la publicació de la convocatòria.