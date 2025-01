L'ARC concedeix 3 milions als ens locals per fomentar l'ús d'àrids reciclats en obres

BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC), de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, ha destinat 3 milions d'euros en subvencions als ens locals per fomentar l'ús d'àrids reciclats en les obres de construcció.

Es tracta de la resolució definitiva d'aquests ajuts per a obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya, que ha beneficiat 72 municipis, informa l'ARC en un comunicat aquest divendres.

La major part dels ajuts s'han destinat a la demarcació de Lleida (49); 9 han estat per al Camp de Tarragona; 5 per a Girona; 4 per a la Catalunya Central; 4 per a les Terres de l'Ebre (Tarragona) i 1 per a Barcelona.

Aquesta matèria primera secundària prové de la "valorització de residus de la construcció i demolició", i aquesta convocatòria s'alinea amb l'obligació que tenen els ens locals de fer servir un mínim d'un 5% d'àrids reciclats en les obres públiques i privades.

Un cop atesos els projectes amb ús d'àrids reciclats, els ajuts es destinaran a millorar camins rurals, "afavorint l'accés a finques dedicades al sector primari", vies verdes, accessos forestals per lluitar contra els incendis o camins rals.

Alguns dels municipis beneficiats han estat Cornellà del Terri, Verges (Girona), Sant Hipòlit de Voltregà, Bigues i Riells del Fai (Barcelona), Balaguer, Juncosa, Foradada, Llardecans, Castelló de Farfanya, els Plans de Sió (Lleida), Blancafort i Barberà de la Conca (Tarragona), entre d'altres.