L'ARC amplia fins als 8 milions els ajuts a projectes d'empreses gestores de residus

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha ampliat l'import de la convocatòria de subvencions per a l'execució de projectes d'empreses gestores de residus, amb 4 milions d'euros més, arribant fins a una partida de 8 milions d'euros, que ha de permetre donar resposta a l'elevada demanda de sol·licituds rebudes.
Els ajuts tenen per objecte l'execució de projectes que comportin millores ambientals en la gestió de residus industrials, com incentivar implementacions de millores tecnològiques en instal·lacions que tractin residus d'origen industrial o nous processos per a la valorització i reciclatge de residus, informa l'ARC en un comunicat aquest divendres.
El procediment de concessió dels ajuts es farà en règim de concurrència competitiva i hi ha dues línies de subvenció: una dirigida a empreses gestores de residus per a projectes individuals o en col·laboració (classes A i B) i una altra per a associacions empresarials del sector de la gestió de residus (projectes de classe C).