L'aranès, reconegut "per primera vegada" com un mèrit per entrar als Mossos d'Esquadra

Es podran presentar les sol·licituds d'accés fins a l'11 d'octubre



La nova convocatòria dels Mossos d'Esquadra reconeix "per primera vegada" com un mèrit la llengua aranesa per entrar al cos policial, segons han explicat fonts de la Conselleria d'Interior a Europa Press aquest dijous.

Els aspirants a la convocatòria de 850 places podran sumar fins a 1,5 punts en mèrits si acrediten el títol C1 d'aranès o d'un punt si acrediten el nivell B2, segons les bases de la convocatòria, consultades per Europa Press.

També inclouen com un mèrit la certificació del nivell C2 de català, que suma 1,5 punts; l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (Actic) amb 0,5 punts el certificat bàsic, un punt el mitjà i 1,5 punts l'avançat.

Es poden presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria des del 13 de setembre fins a l'11 d'octubre, i convoca 850 places d'accés al cos, el 40% de les quals reservades a dones.

QUATRE PROVES OBLIGATÒRIES

El procés consta de quatre proves obligatòries i eliminatòries que inclouen un qüestionari tipus test de coneixements; una prova física d'agilitat, força i velocitat; una altra d'aptituds; un test de competències i l'entrevista per avaluar el grau d'adequació professional i una prova de llengua catalana.

També inclourà una prova voluntària de coneixement de fins a 16 idiomes, entre els quals els aspirants en triaran dos i se'ls avaluarà la comprensió oral.

Un cop superada la fase d'oposició, els aspirants hauran d'acreditar els mèrits previstos en la convocatòria i, amb la puntuació de les fases d'oposició i de concurs s'obtindrà una puntuació global.