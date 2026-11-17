BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El director general de Cultura i Patrimoni Cultural del Govern aragonès, Pedro Olloqui, ha afirmat aquest dimarts que les tasques per al trasllat de les pintures profanes es faran amb una col·laboració màxima, i ha considerat que és una "prova pilot" per a un futur procediment amb les murals.
En unes declaracions als mitjans en arribar abans de l'inici de les tasques per al trasllat de les pintures profanes, ha assegurat que es presenta al MNAC amb un "esperit de màxima col·laboració" amb les institucions catalanes i de cordialitat personal.
Ha subratllat que les pintures profanes són un "patrimoni molt important per als aragonesos", i ha explicat que 6 tècnics supervisaran el procés al costat dels tècnics designats pel MNAC i per l'empresa SIT, l'encarregada de realitzar els treballs.
Ha explicat que es faran a porta tancada a la sala 17 del museu amb presència exclusiva dels tècnics, un procediment que s'allargarà durant uns dies ja que s'han de desmuntar i tractar les peces per consolidar i embalar les pintures.
"Aquesta experiència és una experiència pilot, una prova pilot, també per al trasllat de les pintures de la sala capitular. Els aragonesos estem totalment determinats a complir la sentència", ha subratllat Olloqui.
El director ha reiterat que la sentència "no acabarà fins que el conjunt de les obres tornin" al monestir de Sixena, i ha dit que la resolució va deixar el cas jutjat i el trasllat de les obres murals viable.
Per això, ha considerat que el trasllat de les pintures profanes és "una primera experiència per aprendre i garantir aquest segon trasllat" amb les murals, i ha emfatitzat que l'Aragó no hi renunciarà.
EXPOSADES A SIXENA EL 2028
Ha considerat que l'Aragó i Catalunya estan obligades a "donar un exemple al món" de col·laboració institucional, i ha dit que espera poder-se entrevistar amb el director del MNAC, Pepe Serra, i obrir una etapa de cooperació per complir la sentència.
Olloqui ha explicat, com va fer el president aragonès, Jorge Azcón, que està previst que les pintures s'exposin a principis del 2028 i abans volen dedicar-hi un temps a un estudi historiogràfic detallat i tasques de consolidació i restauració.