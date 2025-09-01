L'Apsec demana 3.300 nous docents per a l'escola d'iniciativa social de Catalunya

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Professional de Serveis Educatius de Catalunya (Apsec) ha demanat 3.300 nous docents per als centres educatius d'iniciativa social per "equiparar" la plantilla de professorat amb la del sector públic.
En un comunicat d'aquest dilluns, l'entitat assenyala que, "gairebé 30 anys després, la plantilla de l'escola concertada a Catalunya continua sent la mateixa que el 1995" i creu que això dificulta poder atendre les necessitats educatives, sobretot en l'atenció a la diversitat.
Explica que la xifra de 3.300 professionals correspon als 1.500 docents "que ha perdut el sector concertat des del curs 2017-2018", segons un informe del Síndic de Greuges; i als 1.800 que ja faltaven a l'escola concertada també en el 2017-2018.