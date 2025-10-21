L'Appec premia en Peyu i la llibretera Joana Serra "pel seu compromís amb la llengua"

Els guardons es lliuraran en la 25a Nit de les Revistes i la Premsa en Català
L'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (Appec) ha premiat l'humorista Peyu i la llibretera de Perpinyà (França) Joana Serra "pel seu compromís amb la llengua catalana i amb les publicacions escrites en català".
Els guardons es lliuraran en la 25a Nit de les Revistes i la Premsa en Català, que se celebrarà el 5 de novembre al Casino L'Aliança del Poblenou de Barcelona, informa l'Appec en un comunicat d'aquest dimarts.
La Junta de l'entitat ha concedit a Peyu el Premi Comunicació pel seu "compromís intransigent" amb la llengua i la cultura catalanes, i per haver convertit l'humor, textualment, en una eina de defensa i de reivindicació i orgull col·lectiu.
L'Appec ha destacat que és "un comunicador valent, desacomplexat i lector de revistes que fa del català el centre i la força del seu missatge".
ENTUSIASME I ESTIMA
I es reconeix amb el Premi Cultura Joana Serra, "ànima" de la Llibreria Catalana de Perpinyà, pel seu entusiasme i estima per les revistes en català i pel seu compromís ferm amb la llengua i la cultura catalanes, en paraules de l'entitat.
Segons Appec, la llibreria és "un referent cultural i un espai de connexió entre nord i sud".
Amb els guardons, l'Appec vol reconèixer dues trajectòries que contribueixen "a revitalitzar el català i a normalitzar-ne l'ús en la diversitat de territoris de parla catalana, en tots els àmbits de la societat i en un moment en què la llengua viu una reculada històrica en l'ús social".