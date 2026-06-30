L'(a)phònica de Banyoles (Girona) tanca amb un 87% d'ocupació en els concerts de pagament

GIRONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El 22è festival de la veu (a)phònica de Banyoles, celebrat del 25 al 28 de juny, ha tancat amb una ocupació del 87,22% en les activitats de pagament en diversos escenaris de la ciutat, informa aquest dimarts en un comunicat.
L'organització n'ha fet un "bon balanç" tant per les propostes programades com per l'afluència de públic, en què 11 de les 16 sessions de pagament van exhaurir les entrades i les activitats de franc van tenir una bona acollida.
Entre les propostes gratuïtes han destacat els concerts d'El Petit de Cal Eril, Pony Petit i l'escriptor Carles Rebassa, mentre que les sessions de pagament han inclòs artistes com Kiko Veneno, Anna Andreu i Magalí Sare amb el Cor Bruckner Barcelona, entre d'altres.