L'Apdcat i la UB col·laboraran per promoure l'estudi i la recerca en protecció de dades

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat), Meritxell Borràs, i el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, han signat un conveni de col·laboració per promoure l'estudi i la recerca en la protecció de dades a la universitat.
En un comunicat conjunt d'aquest dilluns, informen que també promouran nous postgraus sobre les matèries de protecció de dades personals o de noves tecnologies i drets, i que facilitaran la participació d'estudiants en pràctiques de l'Apdcat.
Es crearà un grup de treball per analitzar l'impacte de la legislació vigent en matèria de protecció de dades; i s'organitzaran sessions informatives i formatives sobre protecció de dades per "millorar el coneixement i la preparació" del personal de la UB.