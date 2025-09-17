L'Apdcat i les biblioteques impulsen un projecte per promoure la "cultura de la privacitat"

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) i el Servei de Biblioteques de la Conselleria de Cultura de la Generalitat han impulsat la tercera edició de 'Qui ets? Dades que parlen de tu', un projecte que vol acostar la "cultura de la privacitat" a la ciutadania amb espectacles de màgia, jocs, cinefòrums i tallers de lectura, entre d'altres.
La programació comença amb l'espectacle de màgia 'P@ssw0rd!', que es podrà veure aquest dimecres a la Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola i més endavant a 15 biblioteques més de tot Catalunya, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dimecres.
L'obra, pensada per a infants d'entre 6 i 12 anys, pretén sensibilitzar sobre la importància de la identitat digital i la privacitat, les contrasenyes, els riscos de compartir informació, la destrucció de dades i la geolocalització, entre d'altres.
A més, també s'ha impulsat un joc de memòria per a infants de fins a 12 anys amb parelles de dibuixos relacionats amb la privacitat --'MemoriDada'--, un videoconte per a infants de fins a 9 anys --'Un viatge emocionant'-- i tallers de lectura per a nens d'entre 7 i 11 anys.
Així mateix, per a joves i adults, s'han organitzat tallers de creació segura de continguts, jocs interactius, tallers de lectura de novel·les de ciència-ficció i cinefòrums de pel·lícules com 'Ghost in the Shell 2.0', 'Snowden' i 'Catfish'.