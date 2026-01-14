L'AP-7 té un carril obert a Borrassà (Girona) en cada sentit per reasfaltar la via

GIRONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a Borrassà (Barcelona) només té un carril obert en cada sentit aquest dimecres a les 13 hores, ja que s'estan duent a terme tasques de manteniment per reasfaltar la via, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
D'altra banda, hi ha un carril tallat en cada sentit a la C-16 a Olvan (Barcelona).
Això passa després dels bloquejos dels pagesos catalans en aquestes vies que, malgrat no estar tallades, cal fer-hi tasques de manteniment, un fet que pot provocar certa lentitud i fins i tot retencions, segons el SCT.