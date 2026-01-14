Publicat 14/01/2026 13:31

L'AP-7 té un carril obert a Borrassà (Girona) en cada sentit per reasfaltar la via

Archivo - Imatge de recurs de cues a l'AP-7
TRÁNSITO - Arxiu

GIRONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 a Borrassà (Barcelona) només té un carril obert en cada sentit aquest dimecres a les 13 hores, ja que s'estan duent a terme tasques de manteniment per reasfaltar la via, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.

D'altra banda, hi ha un carril tallat en cada sentit a la C-16 a Olvan (Barcelona).

Això passa després dels bloquejos dels pagesos catalans en aquestes vies que, malgrat no estar tallades, cal fer-hi tasques de manteniment, un fet que pot provocar certa lentitud i fins i tot retencions, segons el SCT.

Contador

Contingut patrocinat