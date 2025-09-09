L'AP-7 a Tarragona en sentit Barcelona no preveu reobrir la via abans de les 14 hores

TARRAGONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) no preveu reobrir abans de les 14 hores d'aquest dimarts l'AP-7 a Tarragona en sentit Barcelona, tallada arran d'un accident amb cinc vehicles implicats a les 7.21 hores.
Cap a les 10.30 dues grues de ploma retiraven les bigues de ferro del camió accidentat, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.
A les 10.30 encara es registraven 3 quilòmetres de cues a la via en sentit Barcelona mentre que en sentit sud tots els carrils estaven oberts.
Puntualment, s'ha obert un carril per buidar la carretera on ha caigut la càrrega cap a les 10.45 i s'ha tornat a tancar vora les 10.55.
A més del camió, una furgoneta i 4 turismes han estat implicats en l'accident, i s'ha traslladat 3 ferits en estat menys greu a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona.
S'han activat 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).