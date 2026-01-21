L'AP-7 es tallarà a les 18.00 en sentit sud a Martorell (Barcelona) per l'accident de l'R4

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT - Arxiu
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 es tallarà finalment a les 18.00 d'aquest dimecres, en sentit sud i a l'altura de Martorell, per l'afectació a la via després del despreniment del mur amb el qual va xocar un tren de la línia R4 de Rodalies a Gelida (Barcelona).
Així ho han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, després de l'anunci del tall per part del seu director, Ramon Lamiel, que ha explicat que es fa per facilitar la retirada del comboi accidentat i reparar les afectacions al subsol de l'autopista.
També ha assenyalat que el tall serà indefinit i es pot allargar uns dies: "Aquest tall durarà de moment uns dies, en espera que demà un segon peritatge ens pugui dir els dies concrets. Però ja podem avançar que durarà dies, no seran hores, sinó que estem parlant de dies".