L'AP-7 es talla en sentit sud a Martorell (Barcelona) per l'accident de l'R4

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
L'autopista AP-7 es talla des d'aquest dimecres a les 15.30 en sentit sud, des de Martorell (Barcelona), per l'afectació a la via després del despreniment del mur amb el qual va xocar un tren de la línia R4 de Rodalies dimarts a la nit a Gelida (Barcelona), i que va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques.
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha declarat davant els mitjans a la Conselleria d'Interior que es fa a petició dels tècnics del Ministeri de Transports, per facilitar la retirada del comboi accidentat i reparar les afectacions al subsol de l'autopista.
Inicialment estava previst tallar l'autopista en sentit sud durant aquest dimecres a la nit, però efectius dels Mossos d'Esquadra de Trànsit ja han iniciat el tall que ara per ara és indefinit, però que a partir de dijous el SCT en concretarà la durada.