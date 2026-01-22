L'AP-7 seguirà tallada en sentit sud a Martorell (Barcelona) almenys fins dissabte

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
L'autopista AP-7 seguirà tallada al trànsit en sentit sud a l'altura de Martorell (Barcelona) almenys fins dissabte, després que el dimarts s'esfondrés un mur de contenció de la via, la qual cosa va provocar el xoc d'un tren de la línia R4 de Rodalies a Gelida (Barcelona).
"Continuem pensant que serà un tall de dies", ha dit el director del Servei Català de Trànsit (SCT) de la Generalitat, Ramon Lamiel, en una entrevista aquest dijous a 3CatInfo recollida per Europa Press.
Ha detallat que el dissabte s'han emplaçat juntament amb responsables del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a fer una visita conjunta a la zona en què s'està reparant la via per valorar l'estat de la reparació i veure possibles "solucions de trànsit, si és que pot haver-hi una solució".
LA C-32, LA MÉS AFECTADA
En el primer dia complet de tall de l'autopista en sentit sud, Lamiel ha dit que el balanceig de trànsit cap a altres vies ha funcionat "relativament bé", tenint en compte l'extraordinària contundència que suposa un tall en l'AP-7, en paraules seves.
Ha explicat que l'alternativa que ha patit més aquesta afectació ha estat la C-32: "Ha fet que la C-32, que normalment ja va pressionada, s'hagi congestionat una mica més per aquesta distribució".
De cara a aquest divendres, ha augurat una menor afectació al matí, perquè és un dia amb menys mobilitat laboral que altres dies de la setmana, però preveuen una operació sortida a la tarda "més complexa", per la qual cosa reforçaran la informació als conductors per balancejar i orientar cap a les vies alternatives.