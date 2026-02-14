Publicat 14/02/2026 21:22

L'AP-7 seguirà prohibint camions de més de 7.500 quilos a Tarragona de nit pel vent

L'A-7 manté tallat un carril a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant sentit Tarragona

TARRAGONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 seguirà prohibint els camions de més de 7.500 quilos en tots dos sentits arreu de la demarcació de Tarragona durant la nit d'aquest dissabte a diumenge, per les ratxes de vent.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ho decideix en coordinació amb la DGT, ja que a Castelló segueix vigent l'alerta roja per vents huracanats asociats a la borrasca Oriana, informa el SCT en un comunicat.

DOS CAMIONS BOLCATS

Un camió ha bolcat en aquesta via a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), en sentit nord, i es preveu retirar-ho diumenge al matí.

Per un altre camió bolcat a l'A-7, aquest dissabte per la nit també segueix tallat un carril d'aquesta autopista a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en sentit Tarragona.

El SCT ha tornat a demanar "extremar la precaució a tota la xarxa viària de Tarragona".

Contador

Contingut patrocinat