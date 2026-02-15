L'AP-7 segueix tallada a L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) després de bolcar un camió aquest dissabte

Kike Rincón - Europa Press
TARRAGONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
L'autopista AP-7 segueix tallada aquest diumenge en sentit nord a l'altura de L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), després de bolcar un camió aquest dissabte a causa de les fortes ratxes de vent.
Els desviaments es realitzen a través de la sortida 297 a L'Ametlla de Mar (Tarragona) en sentit nord cap a l'N-340, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
A més, es manté la prohibició de circulació de camions de més de 7,5 tones en tota l'AP-7 entre l'Arboç i Ulldecona (Tarragona).