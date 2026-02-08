L'AP-7 recuperarà els tres carrils en sentit sud a les tres de la matinada d'aquest dilluns

Kike Rincón - Europa Press
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha anunciat aquest diumenge en declaracions als mitjans que l'autopista AP-7 recuperarà la normalitat en els seus tres carrils en sentit sud a les 3.00 hores de la matinada d'aquest dilluns després de finalitzar les obres que han mantingut tallada la via.
Lamiel ha explicat que la reobertura ha estat possible gràcies al treball "ingent i constant" realitzat en col·laboració amb el Ministeri de Transports per recuperar la infraestructura i ha valorat positivament l'estratègia que ha permès desviar el flux de vehicles cap a itineraris alternatius com la C-32, la B-24 i l'A-2.
El responsable de Trànsit ha qualificat la situació viscuda de "molt singular" per la coincidència del tall en sentit sud amb els problemes amb el funcionament del servei de Rodalies i el bloqueig de mercaderies al Port de Barcelona.
Lamiel també ha ressaltat que la sinistralitat mortal a les vies catalanes en l'inici de 2026 ha baixat a la meitat respecte al mateix període de l'any anterior i ha agraït la "conducció responsable" dels conductors.
CONTROLS DE VELOCITAT A L'AP-7
El director del SCT ha afegit que els 344 quilòmetres de l'AP-7 passaran a ser una "zona especial de control de velocitat per intentar atenuar la sinistralitat, rebatre-la i contenir-la".
Lamiel ha detallat que aquesta estratègia es durà a terme juntament amb els Mossos d'Esquadra de Trànsit mitjançant l'ús de "carros radar" i noves estratègies de control de velocitat que es mantindran durant tot l'any 2026.