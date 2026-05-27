L'AP-7 pateix talls per la vaga docent a set trams de Tarragona, Barcelona i Girona

TARRAGONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 pateix aquest dimecres des de les 15.30 hores diversos talls a set trams de Tarragona, Barcelona i Girona per la vaga docent que s'està duent a terme durant la jornada, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Quant a la província de Tarragona, l'autopista està tallada a l'altura de Vila-seca cap al nord, a Altafulla en tots dos sentits i al Vendrell cap al sud.
Pel que fa a Barcelona, el tram de la Roca del Vallès està tallat en tots dos sentits i a Montornès del Vallès es manté tallat en direcció nord, i a la província de Girona el trànsit no pot circular per Riudellots de la Selva en sentit nord i a Sant Julià de Ramis cap al sud.
En vista d'aquesta situació i les retencions derivades dels talls Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat i s'ha activat l'operativa territorial i la Creu Roja per oferir avituallament als conductors atrapats, han informat via X.
Respecte a altres vies, a Lleida es manté tallada l'A-2 en tots dos sentits.