L'AP-7 a Martorell en direcció sud reobrirà un dels carrils aquest dissabte

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
L'autopista AP-7 a l'altura de Martorell (Barcelona) en sentit sud reobrirà un dels carrils a partir de dissabte, després del tall per seguretat que es va produir arran de l'esfondrament d'un mur de contenció a la via, la qual cosa va provocar el xoc d'un tren de la línia R4 de Rodalies a Gelida (Barcelona), ha informat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en un missatge a X.
Segons ha avançat 'La Vanguardia', la reobertura s'ajustarà a les mesures de seguretat de la via i estarà gestionada pel Servei Català de Trànsit (SCT), amb el suport de la divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra.
D'altra banda, el director del SCT, Ramon Lamiel, va afirmar dijous que aquest dissabte hi havia programada una visita conjunta a la zona amb responsables del Ministeri per valorar l'estat de la via.