L'AP-7 a Martorell en direcció sud reobrirà un carril aquest dissabte a les 14 hores

L'autopista AP-7 a l'altura de Martorell (Barcelona) en sentit sud reobrirà el carril esquerre aquest dissabte a partir de les 14 hores, després del tall per seguretat que es va produir arran de l'ensorrament d'un mur de contenció a la via, la qual cosa va provocar el xoc d'un tren de Rodalies a Gelida (Barcelona), ha informat el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel.
En unes declaracions davant els mitjans aquest divendres, Lamiel ha explicat que l'elecció del carril esquerre s'ha fet després que els tècnics del Ministeri de Transports avaluessin l'estat de la via i hagin conclòs que és "perfectament segur".
"Es farà una segregació del carril amb New Jersey, que és una mesura de seguretat interessant per alinear els cotxes a l'esquerra i que cap cotxe se'n vagi a la dreta", ha explicat.
Ha afegit que l'hora triada és per evitar el pic més alt de l'operació sortida d'aquest cap de setmana i que el peatge de la C-32 continuarà sent de franc els pròxims dies per facilitar la mobilitat alternativa.
La reobertura s'ajustarà a les mesures de seguretat de la via i estarà gestionada pel SCT, amb el suport de la divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra.