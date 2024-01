L'AP-7 manté 1-2 quilòmetres de retencions a Figueres (Girona) direcció França

GIRONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 manté 1-2 quilòmetres de retencions a Figueres direcció França a les 12 d'aquest dissabte, aproximadament una hora després de reobrir-se a la frontera de la Jonquera (Girona) en tots dos sentits després dels talls des de divendres per la protesta d'agricultors francesos al Voló (França).

Cap a les 11.30 ja hi havia 2 quilòmetres de retencions a la sortida 3 (Figueres Nord) i ja no es desviava obligatòriament tot el trànsit per la sortida 3, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

La circulació es va tallar divendres al voltant de les 14.20, fet que va obligar alguns transportistes a passar la nit esperant la reobertura de la frontera a pàrquings i àrees de servei de la Jonquera i pobles propers.