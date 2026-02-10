L'Any Montserrat Torrent celebrarà el centenari de l'organista amb concerts i 3 exposicions

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Any Montserrat Torrent celebrarà el centenari de l'organista amb una cinquantena de concerts, tres exposicions i diverses activitats al llarg del 2026 a tot Catalunya, ha informat aquest dimarts la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat.
La commemoració, impulsada per la Fundació Montserrat Torrent amb el suport de la Generalitat, reunirà concerts del seu repertori organístic, alguns amb la seva pròpia intervenció, a més d'exposicions, conferències i activitats de caràcter divulgatiu i pedagògic sobre Torrent, que complirà 100 anys el 17 d'abril.
El calendari se centra en la contribució de Torrent a la recuperació del patrimoni organístic i del repertori, especialment de la música ibèrica antiga, i també en el seu paper com a mestra de diverses generacions d'organistes.
L'acte central de l'Any Montserrat Torrent serà la inauguració de l'òrgan de l'oratori de Sant Felip Neri de Barcelona, prevista per al 18 de maig, un projecte pel qual l'organista va començar a lluitar als anys 60 i que havia quedat interromput.
El centenari es completarà amb iniciatives per a la preservació i difusió del seu llegat discogràfic mitjançant la digitalització d'una sèrie de grabacines històriques.