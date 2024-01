L'Any Guimerà comptarà amb una cinquantena d'activitats per reivindicar-lo "en tota la seva amplitud"

Reivindicarà el seu vessant com a dramaturg, poeta i icona del catalanisme



BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Any Guimerà comptarà amb una cinquantena d'activitats entre febrer i novembre en què es reivindicarà el seu vessant com a dramaturg, poeta i icona del catalanisme per donar-lo a conèixer "en tota la seva amplitud", han explicat aquest dijous en una roda de premsa la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Izaskun Arretxe, i el comissari, Ramon Bacardit.

Commemorarà el centenari de la mort d'Àngel Guimerà (1845-1924) amb una programació que s'obrirà el 23 de febrer al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell (Tarragona), amb la participació de Gemma Ventura, Blanca Llum Vidal i Mercè Pons, i es tancarà el 26 de novembre al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) amb un acte amb la direcció artística de Xavier Albertí.

Arretxe ha subratllat que l'Any Guimerà el vol donar a conèixer "en tota la seva amplitud", per això té aquests tres vessants: la seva obra dramàtica, de la qual la majoria coneix un reduït nombre d'obres com Maria Rosa', 'Mar i cel', 'Terra baixa' i 'La filla del mar'; la seva condició de poeta, i la seva "faceta de verbalitzador del catalanisme" i icona del catalanisme liberal i popular.

El comissari de l'Any Guimerà ha assegurat que el dramaturg va ser un creador de llenguatge que va tenir una àmplia repercussió internacional que el va situar com el "primer gran autor de la dramatúrgia catalana".

Bacardit ha assegurat que la seva faceta poètica va poder quedar tapada per l'"ombra molt allargada" de Jacint Verdaguer, i ha subratllat que algunes de les idees que defensava sobre el catalanisme es mantenen vigents.

L'Any Guimerà està organitzat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat, a través de la ILC, i l'Ajuntament del Vendrell, on es van organitzar diversos actes per reivindicar un dels seus veïns il·lustres.

L'alcalde de la localitat, Kenneth Martínez, ha recordat que després de celebrar l'any passat el centenari de Pau Casals aquest any commemoren el centenari de la mort de Guimerà, i ha afirmat que tots dos van viure en diferents números del carrer Santa Anna, que ha definit com "el carrer més emblemàtic de Catalunya".

L'Any Guimerà comptarà al Vendrell amb diverses activitats com la inauguració d'un mural a la Casa Museu Àngel Guimerà a càrrec de l'artista Ignasi Blanch; l'adaptació teatral d''Arran de terra' pel Grup de Teatre Inestable del Vendrell (Tarragona), i una instal·lació en la qual 12 telèfons públics locutaran textos de Guimerà, entre d'altres.

Altres actes amb els quals comptarà l'Any Guimerà seran una lectura de textos a l'Ateneu Barcelonès, activitats durant la temporada 2024-2025 del Teatre Nacional de Catalunya, una lectura en el Festival Grec a càrrec de Lluís Homar, i unes jornades de creació a la Sala Beckett de Barcelona al voltant de la figura de Guimerà.

'MAR I CEL'

El setembre del 2024, la companyia Dagoll Dagom donarà el tret de sortida al seu comiat dels escenaris amb el retorn de 'Mar i cel' al Teatre Victòria, i una de les impulsores de la companyia, Anna Rosa Cisquella, ha intervingut que el públic ha mostrat la sorpresa per la poca incidència que això ha tingut en la programació, amb la qual podrien col·laborar més.

La directora de la ILC ha agraït la "gran feina feta" per la companyia per difondre l'obra de Guimerà, i ha assegurat que potser no se li ha donat un èmfasi especial perquè ja està interioritzada pel públic aquesta relació entre l'obra del dramaturg i la companyia.

Altres activitats de l'Any Guimerà seran una projecció a la Filmoteca de Catalunya dels films 'Maria Rosa' de Cecil B.DeMille i 'La filla del mar' d'Antoni Momplet; l'òpera 'Gal·la Placídia' al Teatro La Zarzuela de Madrid, i el concert 'Prop del mar!' al Palau de la Música.

L'Any Guimerà comptarà amb cinc exposicions, entre les quals destaca 'Guimerà, matar el llop', que vol mostrar les diferents facetes i que serà itinerant per les biblioteques catalanes.