L'Antiga Fàbrica Estrella Damm (Barcelona) acollirà 22 artistes per celebrar Sant Jordi

Figa Flawas, La Fúmiga i Els Amics dels Arts actuaran a l'esdeveniment



BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Antiga Fàbrica Estrella Damm a Barcelona acollirà el dimarts 23 d'abril la nova edició del Sant Jordi Musical d'Estrella Damm, que oferirà actuacions musicals de 22 artistes catalans, ha informat aquest dilluns en un comunicat.

Figa Flawas, La Fúmiga, Els Amics dels Arts, Scorpio, Lildami, Triquell, Blaumut i Meritxell Neddermann són alguns dels artistes que, des de les 12 hores fins a les 21 hores, actuaran als diferents escenaris del recinte industrial, situat al número 515 del carrer Rosselló.

Els assistents podran accedir gratuïtament al recinte, on també hi haurà un 'market' de llibres, vinils i roses, així com 'foodtrucks' locals amb diverses propostes gastronòmiques i opcions veganes i sense gluten.

A més, l'esdeveniment comptarà amb una parada solidària d'articles amb temàtica Sant Jordi elaborats per entitats socials que destinarà els beneficis al Programa Extrema Vulnerabilitat de la Creu Roja, com a novetat de l'edició, l'Associació SaóPrat ha col·laborat per realitzar un taller de 'tote bags' per personalitzar bosses de roba.

Estrella Damm també ha organitzat una recollida de llibres emmarcada en la campanya 'Recicla Cultura' i els beneficis obtinguts amb la seva venda seran per a programes educatius de la Fundació Servei Solidari i, del 18 al 23 d'abril, activarà una promoció a més d'1.000 supermercats de Catalunya, consistent a obsequiar les compres de 24 ampolles o llaunes de la marca de cervesa amb una bossa de Sant Jordi.