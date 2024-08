L'ANC rebutja el "contingut, forma i to" de l'informe dels Mossos sobre la fugida de Puigdemont

Exigeixen a Parlon investigar els fets i prendre mesures disciplinàries



BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Assembla Nacional Catalana (ANC) rebutja en una carta dirigida a la nova consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, el "contingut, forma i to" de l'informe que els Mossos d'Esquadra van enviar al Tribunal Suprem (TS) sobre la fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En la carta, a la qual ha tingut accés Europa Press aquest dilluns, expliquen que les maneres queden "fora dels paràmetres que ha de seguir una policia democràtica en informes d'aquest tipus".

"És totalment inacceptable que en les consideracions prèvies es parteixi d'una actitud que incrimina aquesta entitat de forma injustificada. Es parla de conceptes com suposades amenaces del terrorisme nacionalista blanc, que no se sap a què es refereix ni amb quina base es planteja", afegeixen.

A més, sobre les manifestacions organitzades es despleguen un "cúmul de despropòsits i d'imputacions" que atribueixen a l'ANC --segons la carta-- i que els relacionen amb el 'marxisme leninisme independentista', entre altres.

"El llenguatge, la forma en què s'expressa, la tergiversació dels fets i l'actitud incriminatòria que es manifesta cap a la nostra organització i unes altres és més propi de la Brigada Polític Social i les Brigades d'Informació de la policia franquista que d'una policia democràtica al servei de les institucions i del poble de Catalunya", critiquen.

FALTA DE NEUTRALITAT

L'entitat explica que el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'acte de visita a la seu central dels Mossos, va dir que la policia havia de "mantenir una estricta neutralitat en la seva actuació per ser la seva funció la de garantir el lliure exercici dels drets civils i democràtics de la ciutadania".

Asseguren que el deure dels Mossos és protegir el lliure exercici de totes les opinions i no "incriminar i denunciar a les entitats o persones que manifestin discrepàncies davant de les institucions".

L'ANC havia anunciat la concentració i posterior manifestació pel passeig Lluís Companys i, com a conseqüència del tancament del Parc de la Ciutadella pel dispositiu "desproporcionat" dels Mossos, es va anul·lar.

"El cos de policia pot escometre mesures per garantir la seguretat, però el que no pot fer és deixar sense efecte aquest dret com es va fer en privar l'accés dels manifestants fins al Parlament", lamenten.

"RESISTÈNCIA PASSIVA"

Els manifestants van presentar una actitud de "resistència passiva" davant l'actitud dels agents que els prohibien entrar al recinte de la Ciutadella després dels diputats per celebrar el Ple d'Investidura, i els agents els van tirar gas pebre.

"Considerar un acte de resistència pacífica d'acte de violència virulenta és absolutament injustificat i condemnable, i més quan s'utilitza per justificar actituds desproporcionades per part d'una policia democràtica", recriminen.

Per tot això, exigeixen a Parlon investigar els fets; esclarir les imputacions fetes contra l'ANC i altres entitats per aquest informe; depurar responsabilitats del dispositiu de tancament del parc, el tiratge de gas pebre i dels responsables de la redacció d'aquest informe, i prendre mesures disciplinàries.