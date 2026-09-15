L'ANC demana la dimissió de Parlon per les detencions durant la Diada

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, després de les detencions per part dels Mossos d'Esquadra durant les protestes del passat divendres per la Diada.
Ho ha dit el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Ignasi Rigau, durant una manifestació convocada davant de la comissària dels 'mossos' al barri dels Corts de Barcelona aquest dimarts, en la qual s'han reunit un centenar de persones, segons les dades compartides per l'entitat.
Rigau ha explicat que aquesta tarda es van produir "càrregues indiscriminades" i les detencions no es van dur a terme per cap delicte concret, sinó que els agents copejaven amb la porra de forma indiscriminada.
Ha criticat que algunes de les detencions, entre les quals hi havia 8 menors, es van produir a les 10 de la nit, i els pares "no van ser avisats fins a les 4 o 6 del matí", ha explicat.
A més de la dimissió de Parlon, el coordinador també ha demanat que es depurin totes les responsabilitats i que els agents dels Mossos implicats siguin expulsats del cos.