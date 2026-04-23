Lana Corujo s'emociona en el seu primer Sant Jordi a Barcelona: "Em sembla un regal"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora canària Lana Corujo s'ha mostrat molt emocionada en la seva primera diada de Sant Jordi a Barcelona i ha reconegut haver-se trobat una ciutat tal com l'hi havien descrit: "És super bonic. Em sembla un regal".
"Em sembla molt il·lusionant. Aquest matí quan he sortit de l'hotel la imatge m'ha impactat i he dit: Avui serà súper bonic", ha dit en unes declaracions a Europa Press durant la signatura del llibre 'Han cantado bingo' aquest dijous.
En preguntar-li per les seves expectatives en les diverses rondes de signatures previstes per a aquest dijous, Corujo ha reconegut no esperar res, simplement gaudir del dia i tornar a Lanzarote amb un fort sentiment d'afecte.