L'ampliació de l'Hospital de Terrassa (Barcelona) ja compta amb el Pla Especial Urbanístic

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona ha aprovat el Pla Especial Urbanístic per ampliar l'Hospital de Terrassa (Barcelona), perquè tingui més quiròfans i serveis mèdics.
Ho ha promogut el Consorci Sanitari de Terrassa, integrat per la Generalitat, l'Ajuntament i la fundació Sant Llàtzer, i pretén dur a terme una ordenació global de l'àmbit urbanístic de 47.958 metres quadrats, informa el Departament de Territori en un comunicat aquest dissabte.
La renovació contempla actuacions com l'ampliació d'àrees quirúrgiques, una ampliació per situar el nou aparell de ressonància magnètica i la construcció d'un edifici annex a l'accés principal.
A més, es preveu desplaçar l'accés rodat a l'actual rotonda d'accés a l'aparcament, crear plataformes als costats de les escales d'evacuació per col·locar les instal·lacions de climatització de les plantes i ordenar la configuració de l'ampliació de manera que garanteixi "una bona qualitat del conjunt".
El Pla també incorpora el projecte del corredor de mobilitat, el bus ràpid de trànsit BRCat Terrassa-Sabadell (Barcelona), inclòs en el Pla Director d'Infraestructures (PDI).