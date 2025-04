Lamiel (Trànsit) veu "bastanta fluïdesa" en l'operació sortida aquest dijous al matí

Un 2% dels 11.000 camions diaris de l'AP-7 a la zona de l'Ebre incompleixen la norma de no avançar

El director general del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha assegurat que aquest Dijous Sant al matí "es veu bastanta fluïdesa" a la xarxa vial catalana sense retencions importants ni accidents en plena operació sortida.

En una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press ha reiterat que preveu els pics de retenció a les carreteres d'aquesta jornada en dues fases, la primera a les 13.00 hores i la segona entre les 18.00 hores i les 19.00 hores: "Esperem una operació molt similar a la de l'any anterior".

Ha informat que l'any passat hi va haver una operació sortida amb 560.000 vehicles des de l'àrea metropolitana de Barcelona --la xifra que s'espera aquest any, tal com va anunciar el mateix Lamiel aquest dimecres--, dels quals dos terços van sortir dijous i amb una intensitat de sortida "molt important" entre les 11.00 hores i les 15.00 hores.

Ha recordat que Trànsit ha habilitat 2 carrils addicionals a l'AP-7 --la via que concentrarà un nombre més alt de desplaçaments-- durant l'operació sortida de Setmana Santa i que es restringirà la circulació de vehicles pesants.

INCIDÈNCIES AMB CAMIONS

Preguntat per les incidències amb camions a la xarxa vial catalana, ha apuntat que al tram de l'AP-7 que passa per la zona de l'Ebre han comptabilitzat mitjançant un sistema tecnològic que 200 camions incompleixen diàriament la prohibició d'avançar: "Passen 11.000 vehicles pesants. Per tant, és un 2% de l'incompliment".

Ha insistit que hi haurà restriccions per als camions en l'operació retorn, els quals tindran prohibit circular diumenge entre les 17.00 i les 22.00 hores i dilluns des de les 10.00 hores fins a les 22.