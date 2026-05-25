Lamiel (Trànsit) lamenta les 5 víctimes en carreteres catalanes en el pont de Segona Pasqua

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha lamentat les 5 víctimes mortals en carreteres catalanes en el que va de pont de la Segona Pasqua, en el que, ha dit, és un balanç "negatiu i molt trist" pel que ha demanat una tornada prudent i màxima precaució als 300.000 vehicles que tornaran durant aquest dilluns a l'àrea de Barcelona.
En declaracions als mitjans aquest dilluns, Lamiel ha assegurat que preveien que aquest pont podia ser d'una mobilitat elevada a causa del bon temps i que podia ocasionar problemes en algunes vies, per la qual cosa ha demanat desplaçar-se amb vehicles en "perfecte estat" per evitar avaries que poden ser causa de sinistres.
Sobre la tornada aquest dilluns de 300.000 vehicles ha dit que s'espera una tornada "molt concentrada" en l'autopista AP-7, per la qual cosa en aquesta autopista hi haurà un carril addicional entre Sant Celoni i Montornès i entre Vilafranca i Molins de Rei (Barcelona).
Lamiel ha lamentat que, entre les víctimes mortals, 3 hagin estat motoristes i ha assegurat que és el tipus de vehicle que més els "preocupa", per la qual cosa ha insistit a demanar màxima precaució i concentració als conductors.
En aquest sentit, ha explicat que engegaran a partir d'aquesta setmana una nova campanya de formació 3.0 amb especial èmfasi en els conductors majors de 55 anys.