Lamiel (Trànsit) explica que es manté la mateixa estratègia a l'AP-7 a Martorell malgrat el tall

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicat aquest dijous que el SCT manté la mateixa estratègia a l'AP-7 a Martorell (Barcelona) malgrat el tall provocat en direcció sud dimecres a la tarda per canviar de sentit la maquinària de les obres de reparació a la via.
Lamiel ha assenyalat que, com que el tall continua sent a la mateixa altura de la via, encara es fan els desviaments cap a l'A2 i que les retencions van "fluctuant" i que aquest dijous a primera hora han estat, a parer seu, menors, ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Preguntat per les paraules del secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, que dimecres al vespre va afirmar que es preveu que el tall s'allargui fins la setmana del 9 de febrer, Lamiel ha expressat que "tant de bo" sigui així i que es compleixi el termini.