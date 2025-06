Lamiel (Trànsit) demana prudència vial i que la nit de Sant Joan no sigui "com la de Carnaval"

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha fet una crida a la prudència i a la seguretat vial durant la revetlla de Sant Joan perquè no sigui "una nit com la de Carnaval".

"Hi van haver 6 víctimes mortals la nit de Carnaval. Aquesta nit ha de ser una nit segura. Per tant, si s'ha de conduir, s'ha de conduir sense haver consumit alcohol o drogues. Aquest seria el missatge que volem donar a tots els conductors i conductores que aquesta nit s'han de desplaçar", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press.

Ha expressat que, quant al trànsit, preveuen la sortida de 300.000 vehicles entre les 12.00 hores i les 00.00 d'aquest dilluns --la majoria des de l'entorn metropolità de Barcelona-- i ha reiterat que hi haurà una "intensitat important" de controls policials a les zones on s'espera més activitat festiva.