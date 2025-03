Lamiel creu que "el que més perjudica" la xarxa vial és el desequilibri de peatges

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, creu que "el que més perjudica" la xarxa vial és el desequilibri entre les carreteres que tenen peatges i les que no.

"Una autopista absolutament gratuïta i una autopista de peatge. Aquests desequilibris, de en una tot i en una altra res, és el que sol perjudicar. Però això no només aquí a Catalunya, a tot arreu", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press en preguntar-li sobre si l'eliminació dels peatges ha tingut més pros o contres.

Ha indicat que és "molt important" per a Trànsit ocupar-se dels enllaços, i especialment de l'AP-7, atès que en aquesta via, a parer seu, n'hi ha molts que no estan ben resolts.

S'ha mostrat favorable a una possible prohibició de fumar als vehicles i ha considerat un "encert" l'aparició del carnet de punts, ja que creu que la pèrdua de punts és, en les seves paraules, prou dissuasiva de conductes inadequades, temeràries i fins i tot violentes al volant.

Ha afegit que pròximament publicaran un estudi d'alcoholèmies aleatòries elaborat entre octubre i desembre del 2024 --en què es van fer 12.000 proves d'alcoholèmia a més de 700 controls-- per tenir "una mostra representativa de la realitat" de les carreteres catalanes en la conducció corrent del dia a dia.