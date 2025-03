Lamiel (Trànsit) cataloga de "tràgica" la nit de Carnestoltes i assenyala l'augment de víctimes joves

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha catalogat de "tràgica" la nit d'aquest dissabte de Carnestoltes a les carreteres catalanes, que ha resultat en cinc morts i dos ferits crítics, i ha assenyalat l'augment de víctimes joves menors de 35 anys.

"Hem tingut una nit molt tràgica, de les més tràgiques que recordem", ha declarat aquest diumenge en una atenció als mitjans al Centre d'Informació Viària de Catalunya (Civicat) de Barcelona, amb la cap de la Comissaria General de Mobilitat, Mònica Luís.

Lamiel ha expressat una preocupació "màxima" per l'aparició dels joves com a franja d'edat als accidents, ja que més de la meitat de les víctimes mortals d'aquest any són menors de 35 anys i, molts d'ells, menors de 20.

El director del SCT ha remarcat també que durant la nit hi ha hagut moltes dones implicades en els accidents, en contra del perfil predominant d'homes: dues dones han provocat l'accident, una de les quals ha mort, mentre que algunes han mort perquè l'han rebut.

ALCOHOL I VELOCITAT

Així mateix, ha subratllat l'alcohol i la velocitat com a causes dels accidents d'aquesta nit, i ha explicat que continuaran alertant en contra del consum de l'alcohol i que presentaran un estudi d'alcoholèmies aleatòries, sobre el seu consum habitual i no localitzant-lo en zones d'oci.

A més, per controlar l'excés de velocitat, optaran per una estratègia "més mòbil", desplaçant els carros radar a les vies més problemàtiques quant a sinistralitat.