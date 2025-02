Lamiel (Trànsit) calcula una hora per retirar la càrrega del camió accidentat a l'AP-7

TARRAGONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha calculat una hora per acabar de retirar la càrrega del camió accidentat a l'AP-7 a l'altura de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en direcció Alcanar (Tarragona), que continua tallada després de l'accident que s'ha produït aquest divendres al matí.

Així ho ha explicat en declaracions a Tv3 recollides per Europa Press, en les quals ha dit que encara no se sap el temps exacte per obrir el trànsit a la via, ja que es podrien realitzar treballs breus de neteja o de reparació.

Sobre les retencions produïdes a les vies alternatives --A-7 i N-340-- ha afirmat que és una situació "complicada" ja que no han pogut assumir tota la derivació de turismes.

"Esperem que en breu es pugui reobrir l'autopista", ha augurat Lamiel, que ha afegit que no s'ha d'oblidar que s'ha produït una víctima mortal, i que això ha comportat una dificultat a l'operació ja que ha acudit la comitiva judicial i també s'ha produït una demora amb la retirada dels vehicles implicats a l'accident.

Lamiel ha fet una crida als conductors a utilitzar els canals de comunicació del Servei Català de Trànsit, com la xarxa social 'X', per conèixer les actualitzacions.