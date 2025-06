Lamiel (Trànsit) agraeix la "conducció responsable" sense morts durant el pont de la segona Pasqua

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha mostrat satisfacció per les 0 víctimes a les carreteres després del pont de la segona Pasqua: "Felicitem-nos per la conducció responsable del conjunt de la ciutadania".

"Ens marcàvem un objectiu molt clar, que era que no hi hagués víctimes mortals a les carreteres en aquesta operació especial de la Segona Pasqua i no hi ha hagut víctimes", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a La Xarxa recollida per Europa Press, després d'agrair a l'equip de Trànsit i als Mossos els dispositius de control.

A més a més, ha explicat que Trànsit ara estudia canviar els carros radar i situar-los a les carreteres d'Osona (Barcelona), on recentment s'han produït accidents mortals: "Una de les possibilitats és traslladar-los a les vies d'Osona per contenir també aquests punts, repunts de sinistralitat".