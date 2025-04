Lamiel (Trànsit) adverteix d'una mobilitat "tensionada" a les carreteres de cara al pont de l'1 de maig

Hi ha previstes limitacions i carrils addicionals per al retorn de diumenge

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha advertit d'una mobilitat "tensionada" a les carreteres catalanes en l'operació sortida de cara a aquest pont de l'1 de maig, que agruparà el trànsit dels vehicles econòmics pesants que transporten mercaderies i els vehicles que surten de vacances.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Lamiel ha assenyalat que a aquesta situació cal afegir-hi que l'Estat ha aixecat restriccions que tenia previstes per als vehicles pesants, perquè les mercaderies de proveïment es puguin mobilitzar després de quedar interrompudes a causa de l'apagada elèctrica d'aquest dilluns.

D'altra banda, ha indicat que Trànsit té previstes limitacions, a més de col·locar carrils addicionals per a l'operació tornada de diumenge.

Segons Lamiel, Trànsit preveu una mobilitat cap al litoral, producte de la bona previsió climatològica per a aquest pont, i ha assenyalat que l'AP-7 serà la via principal, a banda de les carreteres capil·lars que també arriben a la costa i que poden tenir afectacions, com la C-35, C-31 o la nacional 340, entre d'altres.

PETICIONS

"Fem una crida a la responsabilitat al volant, especialment a aquella responsabilitat compartida", ha dit Lamiel en referència als vehicles pesants i els que circulen per anar-se'n de vacances.

A més, ha demanat que els camions circulin per la dreta sense avançar; que els turismes i motocicletes que ho facin per carrils addicionals no superin els 80 quilòmetres per hora i encenguin els llums, i que als trams d'autopista on hi hagi carrils addicionals, els turismes no superin els 100 i els camions els 90 quilòmetres per hora.

DISPOSITIU ESPECIAL

El SCT, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, desplegarà un dispositiu especial en el qual participaran 1.794 agents, que reforçaran la seguretat viària i duran a terme 1.406 controls.

Aquest any, com la festivitat cau en dijous i hi haurà un pont de 4 dies, el SCT preveu una sortida de l'àrea d'influència de Barcelona de 480.000 vehicles.

Per això, el dispositiu especial d'ordenació, regulació i control del trànsit començarà dimecres a les 15 i s'allargarà fins a les 0 hores de diumenge per "minimitzar" les possibles afectacions en la circulació i vetllar per la seguretat dels usuaris.

S'estima que entre les 15.00 de dimecres i la mateixa hora de dijous sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona 480.000 vehicles.