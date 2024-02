Lamiel (SCT) defensa haver tallat l'AP-7 per evitar xocs múltiples per la calamarsada

BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha defensat aquest diumenge l'actuació "conservadora" de tallar l'AP-7 aquest dissabte a la tarda per evitar xocs múltiples a causa de la calamarsada.

En unes declaracions al canal 3/24, recollides per Europa Pres, també ha dit que es contemplaran "mesures suplementàries" de cara a pròximes ocasions, com tallar l'accés abans, a l'altura de la C-60, per desviar el trànsit a la C-32.

L'SCT va tallar aquest dissabte l'AP-7 en tots dos sentits entre Sant Celoni i Llinars del Vallès (Barcelona), on es van haver d'aturar els vehicles pel perill del gel a la calçada, i la Generalitat va activar màquines llevaneus.