Lamiel apunta "a l'alcohol i a la velocitat" com la causa dels últims accidents de trànsit

Assegura que predominen els xocs frontals

BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha apuntat a l'"alcohol i a la velocitat" com la causa predominant dels últims accidents de trànsit ocorreguts aquest any a Catalunya.

Així ho ha dit en una entrevista a TV3 aquest dilluns, recollida per Europa Press, en la qual ha detallat que aquest cap de setmana hi ha hagut 7 víctimes mortals en 5 accidents a Catalunya.

"Volia donar el condol a la família de les víctimes mortals i expressar el nostre suport i oferir els serveis d'atenció a les víctimes que tenim a disposició. També volia esmentar que no hi ha hagut cap accident igual, però predominen els xocs frontals i pesen el que són les alcoholèmies i les velocitats, tot i que també alguna distracció", ha dit.

L'any 2024 va tancar amb una reducció del 22% de les víctimes mortals respecte al 2019 i amb una disminució de l'11% respecte a l'any anterior, mentre que predominaven les víctimes superiors als 55 anys.

MÉS DE LA MEITAT DE LES VÍCTIMES, MENORS DE 35 ANYS

"Aquest any més del 50% de les víctimes són menors de 35 anys i dominen les persones joves. Ens fa estar atents aquest canvi de tendència", ha alertat Lamiel.

Per aquest motiu, per controlar la velocitat utilitzen els carros radar i els vols en helicòpter per sancionar les conductes inapropiades i, per frenar els accidents causats per alcoholèmia, Lamiel recomana no conduir si es beu.

DISPOSITIU ESPECIAL

Ha remarcat que aquest cap de setmana hi havia dispositius especials per Carnestoltes, on hi havia 90 punts de controls policials.

S'ha mostrat preocupat pels accidents mortals d'aquest cap de setmana: "Està passant aquesta sinistralitat a Tarragona i Barcelona, amb aquestes edats, i l'alcoholèmia i la velocitat són factors predominants i estan més presents en la sinistralitat de principis d'aquest any".