Lamiel (SCT) afirma que aquest dilluns van circular 200.000 vehicles menys per Barcelona

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha afirmat que aquest dilluns van circular uns 200.000 vehicles menys per la zona de Barcelona pel pas de la DANA.

En una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha atribuït la reducció tant a les alertes via mòbil emeses pel Govern com als avisos realitzats durant la jornada.

"Aquestes alertes estem segurs que van ajudar a aquesta reducció de la mobilitat", ha assegurat Lamiel, que ha assenyalat que el mateix període del 2023 i 2022 van circular 860.000 vehicles per l'anell metropolità, mentre que aquest dilluns es van mobilitzar 660.000.

Respecte a les inundacions de via, que aquest dimarts mantenen tallades l'N-340a a La Ràpita i la TV-3454 a Deltebre (Tarragona), ha apuntat que l'estratègia seguida per SCT i Mossos d'Esquadra va ser "balancejar el tràfic", és a dir, desviar la circulació on hi hagués un encreuament de vies.

També s'ha obert a revisar les actuacions en zones susceptibles d'inundació, en la línia del que va dir el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dilluns després del pas de la DANA, simulant estratègies i "instal·lant si convé" algun sistema per derivar trànsit abans que entri en aquestes zones.